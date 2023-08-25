«Неопытность»: Роза Сябитова назвала причины распада молодых браков

По её мнению, молодые люди приходят в ЗАГС под влиянием мимолетных эмоций, однако эти чувства пропадают при возникновении трудностей семейной жизни.

«Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнёра в беде и действовать как команда у них нет», — сказала она.

Сябитова добавила, что для здоровых и крепких отношений необходимы внимание, понимание, поддержка и забота по отношению ко второй половинке.

Ранее в Росстате заявили, что за январь-апрель 2023 года в Росии было зарегистрировано 219 860 браков и 216 170 разводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

