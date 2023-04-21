Экс-футболист сборной России Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом»

«Марио Фернандес попросил расторжения контракта по личным вопросам», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, футболист хочет вернуться в Россию, отмечает RT.

«Интернасьонал» получит компенсацию за досрочное прекращение действия соглашения с защитником.

Фернандес выступал за бразильский клуб с декабря прошлого года на правах аренды, контракт был рассчитан до конца 2023 года.

