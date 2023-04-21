Экс-футболист сборной России Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом»
21 апреля 202310:43
Бывший игрок сборной России по футболу Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Марио Фернандес попросил расторжения контракта по личным вопросам», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, футболист хочет вернуться в Россию, отмечает RT.
«Интернасьонал» получит компенсацию за досрочное прекращение действия соглашения с защитником.
Фернандес выступал за бразильский клуб с декабря прошлого года на правах аренды, контракт был рассчитан до конца 2023 года.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Столтенберг: Союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов
- Новые регионы России получат более 400 млрд рублей из федерального бюджета
- Экс-футболист сборной России Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом»
- На Украине заявили о повреждении объекта стратегической инфраструктуры в Винницкой области
- В России разработали комплекс связи с искусственным интеллектом для Су-57
- Twitter откажется от пометки «финансируемый правительством» в аккаунтах СМИ
- ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» на небольшие суммы
- Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех
- Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
- СМИ: Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru