Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал ТОП-10 самых дорогих российских футболистов. Список возглавил полузащитник «Монако» Александр Головин, рыночная стоимость которого оценивается в 25 млн евро.
В тройку лидеров также попали выступающий за московское «Динамо» Арсен Захарян и голкипер ФК «Краснодар» Матвей Сафонов, которых Transfermarkt оценил в 15 млн евро.
Кроме того, в десятке оказались игрок «Торино» Алексей Миранчук (12 млн евро), Фёдор Чалов из столичного ЦСКА и Далер Кузяев из питерского «Зенита» (по 10 млн евро), «спартаковец» Александр Соболев (девять млн евро).
Замкнули список Дмитрий Баринов («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо») и Георгий Джикия («Спартак»), каждого из которых Transfermarkt оценил в восемь млн евро.
Ранее агент Александра Головина Александр Клюев заявил, что полузащитник «Монако» в любой момент откликнется на вызов в сборную России по футболу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru