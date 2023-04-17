Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

В тройку лидеров также попали выступающий за московское «Динамо» Арсен Захарян и голкипер ФК «Краснодар» Матвей Сафонов, которых Transfermarkt оценил в 15 млн евро.

Кроме того, в десятке оказались игрок «Торино» Алексей Миранчук (12 млн евро), Фёдор Чалов из столичного ЦСКА и Далер Кузяев из питерского «Зенита» (по 10 млн евро), «спартаковец» Александр Соболев (девять млн евро).

Замкнули список Дмитрий Баринов («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо») и Георгий Джикия («Спартак»), каждого из которых Transfermarkt оценил в восемь млн евро.

Ранее агент Александра Головина Александр Клюев заявил, что полузащитник «Монако» в любой момент откликнется на вызов в сборную России по футболу, сообщает RT.

