Экс-футболист сборной России Алексей Ионов перешел в «Урал»

Экс-футболист сборной России Алексей Ионов подписал контракт с «Уралом». Об этом говорится в сообщении на сайте екатеринбургского клуба.

Главный тренер «Баварии» Тухель оставит свой пост по окончании сезона

35-летний полузащитник перешел на правах свободного агента. Он будет выступать под 11-м номером.

Ионов ушел из «Ростова» в декабре - за клуб Валерия Карпина он выступал с 2017 по 2020 год и с лета 2023-го. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ионов провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Эрик Романенко
ТЕГИ:УралФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры