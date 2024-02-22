Экс-футболист сборной России Алексей Ионов перешел в «Урал»
22 февраля 202417:25
Экс-футболист сборной России Алексей Ионов подписал контракт с «Уралом». Об этом говорится в сообщении на сайте екатеринбургского клуба.
35-летний полузащитник перешел на правах свободного агента. Он будет выступать под 11-м номером.
Ионов ушел из «Ростова» в декабре - за клуб Валерия Карпина он выступал с 2017 по 2020 год и с лета 2023-го. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ионов провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru