СМИ: Трамп рассержен саботажем Маска в соцсетях

Американский бизнесмен Илон Маск и глава США Дональд Трамп остаются друзьями и союзниками, несмотря на критику миллиардера в адрес законопроекта главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, сообщает Axios.

СМИ: Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели

По данным портала, Трамп рассержен «саботажем» Маска в социальных сетях. Резкая критика предпринимателя в адрес бюджетного проекта Трампа ошеломила команду президента.

3 июня Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил конгрессменов, которые его поддержали.

Предприниматель указал, что реализация документа приведет к увеличению дефицита федерального бюджета до $2,5 триллиона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры