СМИ: Трамп рассержен саботажем Маска в соцсетях
Американский бизнесмен Илон Маск и глава США Дональд Трамп остаются друзьями и союзниками, несмотря на критику миллиардера в адрес законопроекта главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, сообщает Axios.
По данным портала, Трамп рассержен «саботажем» Маска в социальных сетях. Резкая критика предпринимателя в адрес бюджетного проекта Трампа ошеломила команду президента.
3 июня Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил конгрессменов, которые его поддержали.
Предприниматель указал, что реализация документа приведет к увеличению дефицита федерального бюджета до $2,5 триллиона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru