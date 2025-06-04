СМИ: Глава Пентагона впервые пропустит встречу по помощи Украине
Глава Пентагона США Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по Украине, сообщает Associated Press.
Это будет первым случаем, когда министр обороны не принимает в ней участие с момента создания группы. Встреча пройдет 4 июня. В ней примут участие более 50 министров обороны. Хегсет также не будет подключаться по видеосвязи.
Агентство отмечает, что это станет еще одним шагом, который американская администрация предпринимает, чтобы дистанцировать себя от военных действий на Украине.
Ранее Пентагон открыл Центр анализа для спецопераций и изучения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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