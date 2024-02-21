Главный тренер «Баварии» Тухель оставит свой пост по окончании сезона

И это при том, что контракт специалиста был рассчитан до лета 2025 года.

В пресс-службе «Баварии» пояснили, что решение об досрочном уходе с поста наставника было принято в ходе дружеской беседы Тухеля и гендиректора клуба Яна-Кристиана Дризена.

Тухель возглавил команду из Мюнхена с марта прошлого года. В национальном первенстве Германии «Бавария» проиграла три матча подряд и сейчас уступает «Байеру», который возглавляет турнирную таблицу, на восемь очков.

Ранее клуб Роналду «Аль-Наср» уволил главного тренера Гарсию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



