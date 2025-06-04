Россияне массово покупают картонные гробы вместо деревянных

Россияне стали отдавать предпочтение картонным гробам, вместо деревянных, сообщает Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес».

Они более экономичны и экологичны. Стоимость картонных ящиков составляет 1,5-6 тысяч рублей, тогда как гробы из отполированной древесины стоят до 200 тысяч.

В земле картонные гробы разлагаются за полгода, тогда как у классических изделий на это требуется десятки лет. По словам продавцов, картонные гробы прочны и выдерживают до 150 килограммов веса. Также они быстро сгорают во время кремации, а изготовители могут нанести на них любой принт.

Ранее во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

