Россияне массово покупают картонные гробы вместо деревянных
Россияне стали отдавать предпочтение картонным гробам, вместо деревянных, сообщает Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес».
Они более экономичны и экологичны. Стоимость картонных ящиков составляет 1,5-6 тысяч рублей, тогда как гробы из отполированной древесины стоят до 200 тысяч.
В земле картонные гробы разлагаются за полгода, тогда как у классических изделий на это требуется десятки лет. По словам продавцов, картонные гробы прочны и выдерживают до 150 килограммов веса. Также они быстро сгорают во время кремации, а изготовители могут нанести на них любой принт.
Ранее во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru