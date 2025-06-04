На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность
4 июня 202501:01
Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По данным спасателей, местных жителей предупредили о возможном падении ракет. Сигнал о ракетной опасности начал поступать с 23 часов 3 июня.
Власти призывают местных жителей и отдыхающих соблюдать осторожность и следовать инструкциям экстренных служб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru