На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Проезд транспорта по Крымскому мосту временно закрыли

По данным спасателей, местных жителей предупредили о возможном падении ракет. Сигнал о ракетной опасности начал поступать с 23 часов 3 июня.

Власти призывают местных жителей и отдыхающих соблюдать осторожность и следовать инструкциям экстренных служб.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Акимов
ТЕГИ:РакетыКрым

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