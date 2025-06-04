Президент Бразилии: Байден считал необходимым уничтожить РФ
4 июня 202503:30
Экс-глава США Джо Байден считал необходимым уничтожить Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.
«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», – заявил глава государства. По его словам, Европа встала на сторону США, тратя миллиарды на перевооружение.
Ранее действующий американский президент Дональд Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена и Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru