Президент Бразилии: Байден считал необходимым уничтожить РФ

Экс-глава США Джо Байден считал необходимым уничтожить Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

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«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», – заявил глава государства. По его словам, Европа встала на сторону США, тратя миллиарды на перевооружение.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена и Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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