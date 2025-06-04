«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», – заявил глава государства. По его словам, Европа встала на сторону США, тратя миллиарды на перевооружение.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена и Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

