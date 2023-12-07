Экс-биатлонистка сборной РФ Виролайнен выступит за Финляндию на Кубке мира

Виролайнен получила гражданство Финляндии в 2021 году. Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил спортсменке представлять страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

Дарья Виролайнен выступит на этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене 8-10 декабря и швейцарском Ленцерхайде 14-17 декабря.

Биатлонистка является чемпионкой Европы 2017 года в сингл-миксте, обладательницей золотой медали Универсиады 2011 года, призером этапов Кубка мира, напоминает RT.

