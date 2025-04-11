Эрдоган: Турция настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией

На церемонии открытия Антальского дипломатического форума он подчеркнул, что отношения Турции и России «всесторонне развиваются».

«И мы настроены на их дальнейшее развитие», - заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что руководство РФ было согласно на все его просьбы по «Черноморской инициативе», сообщает RT.