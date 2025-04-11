Эрдоган: Турция настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией
11 апреля 202517:17
Турция руководствуется в своей внешней политике «принципами, а не скрытыми намерениями». Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
На церемонии открытия Антальского дипломатического форума он подчеркнул, что отношения Турции и России «всесторонне развиваются».
«И мы настроены на их дальнейшее развитие», - заключил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что руководство РФ было согласно на все его просьбы по «Черноморской инициативе», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru