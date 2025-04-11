Книга Юлии Пересильд стала самым продаваемым произведением о космосе в РФ

Книга «Это космос, детка!», которую написала актриса Юлия Пересильд после того, как побывала на борту Международной космической станции, стала самым популярным произведением о космосе у россиян, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город», сославшись на результаты продаж, сообщает «Газета.Ru».

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Как подчеркивается, она обошла даже все книги о первом космонавте Юрии Гагарине.

Самой же популярной детской книгой о космосе стало произведение советского фантаста Кира Булычева «Тайна третьей планеты».

Ранее Юлии Пересильд и Авангарду Леонтьеву вручили премию Корша, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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