Книга Юлии Пересильд стала самым продаваемым произведением о космосе в РФ

Книга «Это космос, детка!», которую написала актриса Юлия Пересильд после того, как побывала на борту Международной космической станции, стала самым популярным произведением о космосе у россиян, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город», сославшись на результаты продаж, сообщает «Газета.Ru».