Канделаки сообщила о закрытии проекта «Склиф» из-за скандалов с Асмус

По словам продюсера, скандалы с участием Асмус вынудили руководство «Газпром-медиа» отказаться от идеи создания сериала.

«К сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был не простой, но необходимый шаг», - добавила Канделаки.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус попала в скандал на съемках сериала «Склиф», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

