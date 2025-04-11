Канделаки сообщила о закрытии проекта «Склиф» из-за скандалов с Асмус
Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки сообщила о закрытии сильного и амбициозного телепроекта «Склиф» из-за поведения актрисы Кристины Асмус, сообщает «Свободная пресса».
По словам продюсера, скандалы с участием Асмус вынудили руководство «Газпром-медиа» отказаться от идеи создания сериала.
«К сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был не простой, но необходимый шаг», - добавила Канделаки.
Ранее стало известно, что Кристина Асмус попала в скандал на съемках сериала «Склиф», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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