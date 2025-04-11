Врач назвал продукты, вызывающие мужское бесплодие

По словам врача, негативно на мужское здоровье влияют фастфуд, соя и алкоголь. Они снижают фертильность, уровень тестостерона и нарушают функции половых органов на клеточном уровне, добавил он.

Богатырев также посоветовал мужчинам избегать походов в сауну, так как постоянный перегрев тела также является причиной бесплодия. Для того, чтобы сохранить здоровье, эксперт посоветовал чаще заниматься спортом, не курить, и спать минимум 7-8 часов в день.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила в разговоре с НСН, что регионам следует активнее реализовывать программу по заморозке яйцеклеток для повышения демографии.

