Зеленский ввел новые санкции против российских журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о вводе 10-летних санкций против 18 юридических и 130 физических лиц.
В украинский «чёрный» список попали, в том числе, российские журналисты. Это телеведущие Арина Шарапова, Андрей Норкин и Надана Фридрихсон, а также военкор Александр Сладков.
Кроме того, ограничения введены против телерадиокомпании «Таврия», Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» и других организаций.
Ранее власти Новой Зеландии сняли санкции с бывшего главы горно-металлургического гиганта Evraz Александра Абрамова, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru