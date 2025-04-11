Зеленский ввел новые санкции против российских журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о вводе 10-летних санкций против 18 юридических и 130 физических лиц.

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В украинский «чёрный» список попали, в том числе, российские журналисты. Это телеведущие Арина Шарапова, Андрей Норкин и Надана Фридрихсон, а также военкор Александр Сладков.

Кроме того, ограничения введены против телерадиокомпании «Таврия», Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» и других организаций.

Ранее власти Новой Зеландии сняли санкции с бывшего главы горно-металлургического гиганта Evraz Александра Абрамова, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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