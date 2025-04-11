Суд в Лондоне отправил в тюрьму экс-губернатора Севастополя Овсянникова
Суд лондонского района Сазерк признал бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова виновным в обходе британских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
По решению суда, бывшего российского чиновника приговорили к трём годам и четырём месяцам тюрьмы. Его брату Алексею Овсянникову назначили год и три месяца условно за оказание помощи подсанкционному лицу.
Также обвинения были выдвинуты против супруги экс-губернатора Екатерины Овсянниковой, однако присяжные признали её невиновной по всем эпизодам.
Ранее американские власти выступили в G7 против создания группы по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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