Российской биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за Финляндию

Как сообщает пресс-служба Финской федерации биатлона, российская спортсменка переехала в Финляндию в 2016 году, а в 2021-м получила финское гражданство. В сборную Финляндии биатлонистка попала по результатам квалификационных соревнований.

Отмечается, что последний раз Виролайнен участвовала в международном турнире в сезоне 2017–2018 годов. В 2022 году она стартовала в летнем чемпионате Финляндии и стала второй в индивидуальной гонке.

Ранее в IBU заявили, что отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований остаётся в силе, время для пересмотра этого решения ещё не настало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

