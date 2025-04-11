Отпевание Паши Техника закончилось задержаниями

Несколько сотен человек приехали сегодня почтить память усопшего. Из-за давки некоторые люди мешали движению машин и выходили на проезжую часть у храма Петра и Павла в Лефортово, где проходило отпевание. Это стало основной причиной для приезда ОМОН.

Некоторые участники панихиды оказались в автозаках за другие правонарушения. Например, основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов был доставлен в отдел полиции за незаконную съемку с квадрокоптера, сообщили СМИ.

Ранее рэп-исполнитель Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

