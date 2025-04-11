Отпевание Паши Техника закончилось задержаниями
Как минимум пять человек были задержаны полицией на церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия — Ивлев), сообщили РИА Новости.
Несколько сотен человек приехали сегодня почтить память усопшего. Из-за давки некоторые люди мешали движению машин и выходили на проезжую часть у храма Петра и Павла в Лефортово, где проходило отпевание. Это стало основной причиной для приезда ОМОН.
Некоторые участники панихиды оказались в автозаках за другие правонарушения. Например, основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов был доставлен в отдел полиции за незаконную съемку с квадрокоптера, сообщили СМИ.
Ранее рэп-исполнитель Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru