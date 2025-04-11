В Ижевске запустили серийное производство патронов с двумя пулями

Компания-разработчик представила на своем портале сразу несколько вариантов начинки такого оружия: дробь, картечь и три нити из высокопрочного кевлара, которые раскрываются в полете и превращаются в сеть длиной в один метр.

Подобные патроны уже состояли на вооружении российской армии до 2010 года, пишет «Российская газета». Такие патроны могут быть полезны в зоне СВО для борьбы с беспилотниками. Их уже захотели протестировать на пулеметах ПКМ и «Печенег» в боевых условиях, указано в статье.

Ранее правительство России продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

