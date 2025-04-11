Экс-главу МИД России Козырева признали иноагентом

Уточняется, что бывший министр был внесён в соответствующий реестр за взаимодействие с иностранными площадками, распространение фейков о действиях российских властей и Вооружённых сил РФ, а также за то, что выступал против спецоперации на Украине.

Также в реестр иноагентов были включены украинская журналистка Дарья Счастливая, литературовед Николай Эппле, правозащитница Анна Каретникова и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».

При этом из списка иноагентов исключили некоммерческую организацию «Фонд защиты гласности» - в связи с её ликвидацией.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать иноагентом лидера рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко, сообщает «Свободная пресса».