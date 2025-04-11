Экс-главу МИД России Козырева признали иноагентом
Минюст РФ признал иноагентом бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что бывший министр был внесён в соответствующий реестр за взаимодействие с иностранными площадками, распространение фейков о действиях российских властей и Вооружённых сил РФ, а также за то, что выступал против спецоперации на Украине.
Также в реестр иноагентов были включены украинская журналистка Дарья Счастливая, литературовед Николай Эппле, правозащитница Анна Каретникова и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».
При этом из списка иноагентов исключили некоммерческую организацию «Фонд защиты гласности» - в связи с её ликвидацией.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать иноагентом лидера рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко, сообщает «Свободная пресса».
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