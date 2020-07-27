Экс-биатлонист Шипулин заразился коронавирусом

У экс-биатлониста Антона Шипулина и членов его семьи выявили COVID-19.

"Сначала заболела наша малышка Мира. У нее поднялась температура до 39 градусов, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена", - написал Шипулин в своем Instagram.

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Экс-чемпион мира по биатлону рассказал, что его семья сделала тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Шипулин добавил, что его жена госпитализирована, хотя остальная семья переносит заболевание в легкой форме.

Шипулин стал чемпионом мира по биатлону в 2017 году. Он завершил карьеру два года назад.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБиатлон
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