Экс-биатлонист Шипулин заразился коронавирусом
У экс-биатлониста Антона Шипулина и членов его семьи выявили COVID-19.
"Сначала заболела наша малышка Мира. У нее поднялась температура до 39 градусов, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена", - написал Шипулин в своем Instagram.
Экс-чемпион мира по биатлону рассказал, что его семья сделала тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Шипулин добавил, что его жена госпитализирована, хотя остальная семья переносит заболевание в легкой форме.
Шипулин стал чемпионом мира по биатлону в 2017 году. Он завершил карьеру два года назад.
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