Экс-биатлонист Шипулин заразился коронавирусом

Экс-чемпион мира по биатлону рассказал, что его семья сделала тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Шипулин добавил, что его жена госпитализирована, хотя остальная семья переносит заболевание в легкой форме.

Шипулин стал чемпионом мира по биатлону в 2017 году. Он завершил карьеру два года назад.



