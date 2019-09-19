Шипулин будет перечислять 50% депутатской зарплаты в Совет ветеранов

Биатлонист Антон Шипулин, который стал депутатом Госдумы в Свердловской области, будет ежемесячно направлять половину депутатской зарплаты на благотворительные цели.

Как пишет «Чемпионат», об этом сообщил спортивный журналист Василий Конов. Отмечается, что в его распоряжении есть заявление спортсмена, согласно которому он просит половину своей зарплаты каждый месяц переводить в Совет ветеранов Свердловской области.

Сумма составит 160 тысяч рублей – это ровно половина депутатской зарплаты региона.

Напомним, Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году. Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал НСН решение Антона Шипулина завершить спортивную карьеру и заявил о том, что спортсмен может остаться в биатлоне, но в другом качестве.

