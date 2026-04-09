«Букмекеры были у нас основным источником средств. Было принято решение букмекеров убрать от Федерации, завести в Российский спортивный фонд. Как это все будет, пока не очень понятно. Безусловно, потери огромные для спорта, идея была одна, а получилось как всегда. С января пробуем начать работу с фондом, пока сложно сказать о результатах. Была задача сделать этот процесс более прозрачным и понятным, но в итоге неолимпийские виды спорта резко потеряли спонсоров. В России спонсора не ищут, его назначают, мы пока не получили никого, постоянного партнера мы сами не нашли», - отметил он.

Также он посетовал на то, что в стране нет ни одного государственного боулинга-центра, а также специализированных школ.

«Развиваемся планово, как и все в современных условиях. Есть свои достижения, например, в этом году нашу молодежь допустили с флагом и гимном на Первенство мира в Малайзии после пятилетнего перерыва. Это настоящий прорыв блокады. Взрослых пока не допускают, только до 21 года. Находимся в самом процессе, как говорится. Соревнования все в графике. Сейчас проходит кубок КЛБ в Сургуте. Сложности есть у всех, это отсутствие желаемого финансирования, но мы спокойно работаем. Наша боль – это то, что в стране нет ни одного государственного боулинг-центра. Все соревнования проводим на частных площадках. Также у нас нет ни одной спортивной детской школы по боулингу. Есть одно отделение, но этого очень мало. У нас есть мастера спорта и достижения, но школы нет», - рассказал он.

По его словам, интерес к боулингу среди россиян только растет, им увлекаются даже пенсионеры.

«С 2024 года боулинг вышел из застоя, начали открываться новые боулинг-центры в стране. Боулинг до сих пор под санкциями, мы не можем даже оборудование завести к нам. Так уж сложилось, что оборудование делает только США и Китай, всего несколько компаний, по качеству Китай все-таки проигрывает. Мы сами оборудование сами не производим, рынок очень маленький для этого. Кризисы были всегда, но боулинг всегда выживал. Детские дни рождения, корпоративы никто не отменял. Чтобы заняться этим, нужно только желание, можно легко научиться. Пенсионеры активно приходят играть в боулинг в рамках «Активного долголетия». Но государственных сооружений по-прежнему у нас нет», - заключил собеседник НСН.

Ранее российские юниоры по боулингу получили возможность участвовать в международных турнирах, включая Первенство мира, согласно правилам Минспорта РФ, устанавливающим возрастные рамки до 21 года.

