Эден Азар заявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Заявление последовало после того, как сборная Бельгии на чемпионате мира в Катаре не сумела выйти в плей-офф. Азар был капитаном этой команды.

31-летний футболист решил ограничиться выступлением только за мадридский «Реал».

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду не подтвердил информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



