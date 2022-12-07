Эден Азар заявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
Бельгийский полузащитник Эден Азар принял решение завершить карьеру в национальной сборной по футболу. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Заявление последовало после того, как сборная Бельгии на чемпионате мира в Катаре не сумела выйти в плей-офф. Азар был капитаном этой команды.
31-летний футболист решил ограничиться выступлением только за мадридский «Реал».
Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду не подтвердил информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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