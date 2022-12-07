Эден Азар заявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Бельгийский полузащитник Эден Азар принял решение завершить карьеру в национальной сборной по футболу. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Сборная Бельгия вылетела с ЧМ-2022 в Катаре

Заявление последовало после того, как сборная Бельгии на чемпионате мира в Катаре не сумела выйти в плей-офф. Азар был капитаном этой команды.

31-летний футболист решил ограничиться выступлением только за мадридский «Реал».

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду не подтвердил информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БельгияФутболЧемпионат Мира По ФутболуФутболист
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры