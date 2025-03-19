Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу.

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Он забил гол в товарищеском матче со сборной Гренады 43-й минуте и стал рекордсменом по количеству голов, забитых за сборную.

Забитый мяч стал для Дзюбы 31-м в футболке национальной команды.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что Артем Дзюба, вероятно, сегодня лучший нападающий в России, а нынешняя политическая ситуация обязывает, чтобы в сборной играли лучшие, так как в скором времени Россия может вновь оказаться на одном поле с серьезными соперниками.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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