«Трясет, как пацана малолетнего»: Дзюбу вызвали в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин впервые с 2021 года вызвал на мартовский сбор нападающего Артёма Дзюбу. Об этом сам форвард рассказал «Матч ТВ».

Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

По словам спортсмена, наставник национальной команды лично позвонил ему и поинтересовался о его готовности приехать.

«С тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Уже с нетерпением жду», - заявил Дзюба.

Также он выразил надежду, получит шанс выйти на поле в предстоящих матчах сборной.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что сборная России по футболу 19 марта сыграет с национальной командой Гренады, а 25 марта - со сборной Замбии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ФутболСборная России По ФутболуВалерий КарпинАртем Дзюба

Горячие новости

Все новости

партнеры