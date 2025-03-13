«Трясет, как пацана малолетнего»: Дзюбу вызвали в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин впервые с 2021 года вызвал на мартовский сбор нападающего Артёма Дзюбу. Об этом сам форвард рассказал «Матч ТВ».
По словам спортсмена, наставник национальной команды лично позвонил ему и поинтересовался о его готовности приехать.
«С тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Уже с нетерпением жду», - заявил Дзюба.
Также он выразил надежду, получит шанс выйти на поле в предстоящих матчах сборной.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что сборная России по футболу 19 марта сыграет с национальной командой Гренады, а 25 марта - со сборной Замбии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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