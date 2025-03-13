«Трясет, как пацана малолетнего»: Дзюбу вызвали в сборную России

По словам спортсмена, наставник национальной команды лично позвонил ему и поинтересовался о его готовности приехать.

«С тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Уже с нетерпением жду», - заявил Дзюба.

Также он выразил надежду, получит шанс выйти на поле в предстоящих матчах сборной.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что сборная России по футболу 19 марта сыграет с национальной командой Гренады, а 25 марта - со сборной Замбии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».