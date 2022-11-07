Дзюба ушел из турецкой «Аданы Демирспор»

По данным объединения, соглашение с футболистом было расторгнуто 3 ноября. Дзюба перешел в турецкую команду в августе 2022 года. Контракт с форвардом был рассчитан до мая 2023 года, отмечает Газета.ру.

В нынешнем сезоне россиянин забил один гол в пяти играх за «Адану Демирспор», при этом в двух последних матчах Дзюба не попал в заявку.

По данным СМИ, причиной расторжения контракта российского футболиста с турецким клубом стали задержки с выплатой зарплаты: Дзюба якобы не получил выплаты за сентябрь, а руководство команды сможет погасить долги не раньше следующего года. Источники сообщают, что россиянину также не нравились отсутствие места в стартовом составе и отношения с главным тренером, пишет «Свободная пресса».

