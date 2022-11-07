Дзюба ушел из турецкой «Аданы Демирспор»
Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» расторг контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Турецкая футбольная федерация.
По данным объединения, соглашение с футболистом было расторгнуто 3 ноября. Дзюба перешел в турецкую команду в августе 2022 года. Контракт с форвардом был рассчитан до мая 2023 года, отмечает Газета.ру.
В нынешнем сезоне россиянин забил один гол в пяти играх за «Адану Демирспор», при этом в двух последних матчах Дзюба не попал в заявку.
По данным СМИ, причиной расторжения контракта российского футболиста с турецким клубом стали задержки с выплатой зарплаты: Дзюба якобы не получил выплаты за сентябрь, а руководство команды сможет погасить долги не раньше следующего года. Источники сообщают, что россиянину также не нравились отсутствие места в стартовом составе и отношения с главным тренером, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- В Кемерове отменили концерт Глеба Самойлова
- В США назвали наплыв мигрантов «тягчайшим преступлением» Байдена
- Дипломат Полянский: ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна
- Товарооборот между Россией и Китаем достиг $153,938 млрд
- Бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию
- Глава Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в ходе спецоперации
- Опрос: Россиянам для счастья нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц
- Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации
- Дзюба ушел из турецкой «Аданы Демирспор»
- Во Владивосток на пароме доставили тела двух погибших в Сеуле россиянок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru