Овечкин назвал Дзюбу слабеньким

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в разговоре с футболистом столичного «Динамо» Федором Смоловым поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе. Запись беседы опубликована в Telegram-канале бело-голубых.

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Смолов предложил хоккеисту выбрать, с каким футбольным клубом он хочет сыграть. Овечкин предпочел «Локомотив».

Нападающий «Динамо» отметил, что за железнодорожников выступает Дзюба. Овечкин в ответ назвал форварда «Локомотива» «слабеньким».

Пресс-служба железнодорожников 25 мая сообщила о продлении контракта с Дзюбой, передает «Радиоточка НСН».

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