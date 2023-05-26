Овечкин назвал Дзюбу слабеньким
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в разговоре с футболистом столичного «Динамо» Федором Смоловым поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе. Запись беседы опубликована в Telegram-канале бело-голубых.
Смолов предложил хоккеисту выбрать, с каким футбольным клубом он хочет сыграть. Овечкин предпочел «Локомотив».
Нападающий «Динамо» отметил, что за железнодорожников выступает Дзюба. Овечкин в ответ назвал форварда «Локомотива» «слабеньким».
Пресс-служба железнодорожников 25 мая сообщила о продлении контракта с Дзюбой, передает «Радиоточка НСН».
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