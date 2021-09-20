Карпин объяснил включение Дзюбы в расширенный состав сборной РФ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил включение Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022. Он завил, что это решение продиктовано хорошей нападающий «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России с «Ахматом».«Зенит» в игре седьмого тура одержал победу со счетом 3:1, Дзюба отметился двумя голевыми передачами.

Добавим, в предстоящих октябрьских матчах россияне встретятся с командами Словакии – эта игра пройдёт 8 октября в Казани. Также подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Словении 11 октября в Мариборе.

На сентябрьские матчи против сборных Хорватии, Кипра и Мальты Артём Дзюба вызван не был.