Карпин объяснил включение Дзюбы в расширенный состав сборной РФ
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил включение Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022. Он завил, что это решение продиктовано хорошей нападающий «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России с «Ахматом».«Зенит» в игре седьмого тура одержал победу со счетом 3:1, Дзюба отметился двумя голевыми передачами.
Добавим, в предстоящих октябрьских матчах россияне встретятся с командами Словакии – эта игра пройдёт 8 октября в Казани. Также подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Словении 11 октября в Мариборе.
На сентябрьские матчи против сборных Хорватии, Кипра и Мальты Артём Дзюба вызван не был.
А ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что главной проблемой футбола в стране является подготовка тренеров в детско-юношеских школах. В эфире телеканала «Матч ТВ» специалист отметил, что для формирования класса хороших детских тренеров необходимо создавать определенные условия, в том числе, обеспечивать достойную заработную плату.
РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года.
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