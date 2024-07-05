Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России
Экс-нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба отказался заключать контракты с несколькими зарубежными клубами за последние десять дней. Об этом сообщил портал Sport24.
Отмечается, что форварду предлагали сотрудничество клубы из Саудовской Аравии, Турции и Китая, однако футболист отверг все предложения, чтобы продолжать выступать в России. Сейчас Дзюба продолжает поиск нового клуба.
Напомним, футбольный клуб «Локомотив» (Москва), за который Дзюба выступал с февраля 2023 года, объявил об уходе футболиста 29 мая 2024 года. Сейчас Дзюба является свободным агентом.
Ранее Дзюба обратился к болельщикам после ухода из «Локомотива». В своих соцсетях он поблагодарил всех за поддержку и прикрепил видеонарезку своих моментов в составе железнодорожников.
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