Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России

Отмечается, что форварду предлагали сотрудничество клубы из Саудовской Аравии, Турции и Китая, однако футболист отверг все предложения, чтобы продолжать выступать в России. Сейчас Дзюба продолжает поиск нового клуба.

Напомним, футбольный клуб «Локомотив» (Москва), за который Дзюба выступал с февраля 2023 года, объявил об уходе футболиста 29 мая 2024 года. Сейчас Дзюба является свободным агентом.

Ранее Дзюба обратился к болельщикам после ухода из «Локомотива». В своих соцсетях он поблагодарил всех за поддержку и прикрепил видеонарезку своих моментов в составе железнодорожников.

