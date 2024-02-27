Дзюба усомнился в хорошем качестве российского аналога игры FIFA
Форвард московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба выразил сомнение, что в России получится создать качественный аналог футбольного симулятора FIFA. Об этом нападающий заявил в беседе с журналистами, пишет ТАСС.
«Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне», - поделился Дзюба.
Он напомнил, что серия FIFA выходит на протяжении десятков лет, однако до сих пор многие геймеры высказывают претензии относительно качества игры. По его словам, на настоящий футбол похожа только последняя версия.
С идеей создать отечественный аналог FIFA к президенту России Владимиру Путину обратился бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. Глава государства пообещал поговорить на этот счет с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, напоминает «Радиоточка НСН».
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