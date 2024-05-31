Дзюба обратился к болельщикам после ухода из «Локомотива»

В своих соцсетях он поблагодарил всех за поддержку и прикрепил видеонарезку своих моментов в составе железнодорожников.

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава», — заключил спортсмен.

Ранее в «Локомотиве» объявили об уходе Дзюбы из команды и поблагодарили его «за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».