Дзюба обратился к болельщикам после ухода из «Локомотива»

Бывший нападающий ФК «Локомотив» Артём Дзюба обратился к болельщикам после ухода из столичной команды.

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В своих соцсетях он поблагодарил всех за поддержку и прикрепил видеонарезку своих моментов в составе железнодорожников.

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава», — заключил спортсмен.

Ранее в «Локомотиве» объявили об уходе Дзюбы из команды и поблагодарили его «за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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