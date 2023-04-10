Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, так как не заметил наставника. Об этом форвард заявил журналистам.

Семак заявил, что не понимает, почему Дзюба на него обиделся

Накануне «Зенит» в 22-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, напоминает «Радиоточка НСН». После матча Дзюба, долгое время выступавший за петербургский клуб, не пожал руку Семаку, направившемуся к форварду.

«Я его не видел», – объяснил свои действия футболист.

Артем Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале, контракт клуба с футболистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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ФОТО: РИА Новости
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