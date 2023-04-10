Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку

Накануне «Зенит» в 22-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, напоминает «Радиоточка НСН». После матча Дзюба, долгое время выступавший за петербургский клуб, не пожал руку Семаку, направившемуся к форварду.

«Я его не видел», – объяснил свои действия футболист.

Артем Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале, контракт клуба с футболистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

