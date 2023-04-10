Семак заявил, что не понимает, почему Дзюба на него обиделся
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ от рукопожатия со стороны нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Слова наставника петербуржцев приводит издание «Чемпионат».
«Зенит» 9 апреля обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. После матча Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но бывший игрок петербургского клуба прошел мимо.
«Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему», - сказал наставник сине-бело-голубых.
«Зенит» с 54 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Локомотив набрал 25 баллов и располагается на 11-й строчке.
Натурализованные бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо очень любят Россию и наше налоговое законодательство, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru