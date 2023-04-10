Семак заявил, что не понимает, почему Дзюба на него обиделся

«Зенит» 9 апреля обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. После матча Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но бывший игрок петербургского клуба прошел мимо.

«Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему», - сказал наставник сине-бело-голубых.

«Зенит» с 54 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Локомотив набрал 25 баллов и располагается на 11-й строчке.

Натурализованные бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо очень любят Россию и наше налоговое законодательство, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

