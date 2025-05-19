Стоимость обучения в вузах России может увеличиться на 20-30%
Затраты на обучение в 2025 году могут вырасти почти на треть. Об этом заявил проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Никулин в пресс-центре МИЦ «Известия».
Он отметил, что расходы вырастут, так как правительство увеличило нормативы затрат на одного студента. Он добавил, что именно на этот показатель ориентируются все ведущие вузы страны.
Никулин также рекомендовал родителям заранее уточнять итоговую стоимость за учебный год. Она будет окончательно определена ректоратами к 1 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что медики заплатят 300% стоимости обучения в случае отказа работать в государственных клиниках, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве в честь погибшего журналиста NEWS.ru высадили кедр
- Корреспондента NEWS.ru наградили медалью «Защитнику Отечества»
- Бастрыкин: Убийства Дугиной и Татарского помог раскрыть ИИ
- Белоруссию на «Интервидении-2025» представит певица Анастасия Кравченко
- Стоимость обучения в вузах России может увеличиться на 20-30%
- Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне
- Роскомнадзор не будет удалять «Игру Престолов» и «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
- Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик
- В Госдуме пообещали наказывать за отрицание геноцида советского народа во время ВОВ
- Минюст: Почти половина иноагентов проживает за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru