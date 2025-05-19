Стоимость обучения в вузах России может увеличиться на 20-30%

Затраты на обучение в 2025 году могут вырасти почти на треть. Об этом заявил проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Никулин в пресс-центре МИЦ «Известия».

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Он отметил, что расходы вырастут, так как правительство увеличило нормативы затрат на одного студента. Он добавил, что именно на этот показатель ориентируются все ведущие вузы страны.

Никулин также рекомендовал родителям заранее уточнять итоговую стоимость за учебный год. Она будет окончательно определена ректоратами к 1 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что медики заплатят 300% стоимости обучения в случае отказа работать в государственных клиниках, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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