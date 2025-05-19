Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне
Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров по решению ключевых вопросов. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, Киев не боится прямых переговоров с Москвой.
«Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня... чтобы дать необходимую основу дипломатии», - отметил Зеленский.
Также он написал, что дал поручение сформировать «постоянную национальную расширенную делегацию» для переговоров Украины с Россией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что временное прекращения огня нужно Киеву для подготовки к продолжению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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