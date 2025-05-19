Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне

Собянин: Доля высокотехнологичного бизнеса в экономике Москвы к 2030 году должна удвоиться Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в Большом театре Проект дороги между МКАД и СВХ на востоке Москвы оценили в 17 млрд рублей Фестиваль «Театральный бульвар» пройдет на 14 площадках Москвы с июня по август Уже 51 точка доступа Wi-Fi работает в кинопарке «Москино»