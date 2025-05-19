Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне

Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров по решению ключевых вопросов. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным при условии прекращения огня

По его словам, Киев не боится прямых переговоров с Москвой.

«Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня... чтобы дать необходимую основу дипломатии», - отметил Зеленский.

Также он написал, что дал поручение сформировать «постоянную национальную расширенную делегацию» для переговоров Украины с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что временное прекращения огня нужно Киеву для подготовки к продолжению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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