Белоруссию на «Интервидении-2025» представит певица Анастасия Кравченко

Белоруссию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» представит лауреат международных вокальных смотров Анастасия Кравченко.

«Интервидение» соберет 25 стран, обсуждается участие США и Европы

Певица является суперфиналисткой проекта «X-Фактор. Беларусь», трёхкратным лауреатом «Песни года Беларуси» и «Новой песни года» в Москве, а также обладательницей золотой кнопки YouTube.

«Выбор Анастасии стал итогом открытого отбора, который проходил при поддержке Белтелерадиокомпании... Поздравляем и желаем Насте удачи», - говорится в заявлении организаторов конкурса.

Ранее стало известно, что Россию на песенном конкурсе «Интервидение» будет представлять автор и исполнитель Шаман (Ярослав Дронов), сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: пресс-служба Насти Кравченко
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