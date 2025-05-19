Белоруссию на «Интервидении-2025» представит певица Анастасия Кравченко
Белоруссию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» представит лауреат международных вокальных смотров Анастасия Кравченко.
Певица является суперфиналисткой проекта «X-Фактор. Беларусь», трёхкратным лауреатом «Песни года Беларуси» и «Новой песни года» в Москве, а также обладательницей золотой кнопки YouTube.
«Выбор Анастасии стал итогом открытого отбора, который проходил при поддержке Белтелерадиокомпании... Поздравляем и желаем Насте удачи», - говорится в заявлении организаторов конкурса.
Ранее стало известно, что Россию на песенном конкурсе «Интервидение» будет представлять автор и исполнитель Шаман (Ярослав Дронов), сообщает «Свободная пресса».
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