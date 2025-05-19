Крашенинников: Вносить поправки в Конституцию РФ нет необходимости

Действующая Конституция РФ «достаточно хорошо написана». Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Комментируя слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, допустившего внесение изменений в главный документ страны, он указал, что принимать какие-то поправки нет необходимости.

«Конституция... отвечает реалиям времени... Периодически какие-то такие вопросы возникают, но они имеют, скорее, эмоционально-пиаровское свойство», - заключил депутат.

Ранее Толстой, говоря о поправках в Конституцию, заявил, что после начала специальной военной операции в стране «очень многое изменилось», сообщает RT.

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ФОТО: Илья Питалев//РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПоправки Конституция РФПавел Крашенинников

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