Бастрыкин: Убийства Дугиной и Татарского помог раскрыть ИИ

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогали раскрыть очень резонансные преступления. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Выступая на полях Петербургского международного юридического форума, он пояснил, что речь идёт об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

«А также раскрыть лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного телеведущего Владимира Соловьёва», - добавил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ИИ не сможет заменить врачей и учителей, но с лёгкостью заменят «половину чиновников», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектАлександр БастрыкинСледственный Комитет Рф

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