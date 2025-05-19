Бастрыкин: Убийства Дугиной и Татарского помог раскрыть ИИ
Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогали раскрыть очень резонансные преступления. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Выступая на полях Петербургского международного юридического форума, он пояснил, что речь идёт об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.
«А также раскрыть лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного телеведущего Владимира Соловьёва», - добавил он.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ИИ не сможет заменить врачей и учителей, но с лёгкостью заменят «половину чиновников», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru