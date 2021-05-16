Дзюба назван лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги

По этому показателю российский форвард обошел коллегу Александра Кержакова, забившего в РПЛ 133 мяча, играя за «Динамо» и «Зенит».

Дзюба оформил 20 голов в сезоне РПЛ, установив личный рекорд. У Азмуна – 19 мячей

Напомним, в высшей лиге России Дзюба играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

Накануне Артем Дзюба стал многодетным отцом - у него родился третий сын.

