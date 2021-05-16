Дзюба назван лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги

В игре «Зенит»-«Тамбов» в 30-м туре чемпионата России бело-голубые выиграли со счетом 5:1, а форвард петербургского клуба Артем Дзюба получил титул лучшего бомбардира в истории РПЛ с 2002 года.

На счету нападающего уже 137 голов.

РПЛ назвала лучший гол десятилетия

По этому показателю российский форвард обошел коллегу Александра Кержакова, забившего в РПЛ 133 мяча, играя за «Динамо» и «Зенит».

Дзюба оформил 20 голов в сезоне РПЛ, установив личный рекорд. У Азмуна – 19 мячей

Напомним, в высшей лиге России Дзюба играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

Накануне Артем Дзюба стал многодетным отцом - у него родился третий сын.

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ТЕГИ:ФутболСпортЗенитФК "Зенит"Артем Дзюба
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