Дзюба в третий раз стал отцом

У нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы родился третий ребенок. Футболист стал многодетным отцом, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

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Кристина и Артем Дзюба назвали новорожденного Александром. Вес мальчика — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров.

«Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!» - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, у супругов, которые поженились в 2012 году, уже есть двое сыновей – Никита (7лет) и Максим (5 лет).

32-летний Дзюба защищает честь «Зенита» с 2015 года.

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ТЕГИ:Многодетные СемьиРебенокДетиАртем Дзюба
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