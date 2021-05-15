Дзюба в третий раз стал отцом

Кристина и Артем Дзюба назвали новорожденного Александром. Вес мальчика — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров.

«Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!» - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, у супругов, которые поженились в 2012 году, уже есть двое сыновей – Никита (7лет) и Максим (5 лет).

32-летний Дзюба защищает честь «Зенита» с 2015 года.

