Дзюба и Лунев заразились COVID-19

Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев сдали положительные тесты на коронавирус и не полетят в ОАЭ на сборы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Там отметили, что они присоединятся к команде позже.

В пятницу футболисты «Зенит» вылетел в Дубай на первый тренировочный сбор в этом году. В ОАЭ вызваны 27 футболистов.