Дзюба и Лунев заразились COVID-19
15 января 202110:22
Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев сдали положительные тесты на коронавирус и не полетят в ОАЭ на сборы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Там отметили, что они присоединятся к команде позже.
В пятницу футболисты «Зенит» вылетел в Дубай на первый тренировочный сбор в этом году. В ОАЭ вызваны 27 футболистов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Власти Канады назвали даты слушаний по выдаче экс-нациста Оберлендера
- Попова сообщила о выявлении в России 1,5 тысяч мутаций COVID-19
- Алиев отправился с визитом в город Шуша в Карабахе
- Дзюба и Лунев заразились COVID-19
- Военный парад с новым оружием прошел в КНДР
15 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru