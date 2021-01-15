Дзюба и Лунев заразились COVID-19

Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев сдали положительные тесты на коронавирус и не полетят в ОАЭ на сборы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Там отметили, что они присоединятся к команде позже.

В пятницу футболисты «Зенит» вылетел в Дубай на первый тренировочный сбор в этом году. В ОАЭ вызваны 27 футболистов.

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Игроки питерского клуба прошли тестирование на COVID-19 в среду, сообщает телеканал «360». Сборы пройдут с 15 по 27 января.

Подопечные Сергея Семака 21 января выйдут на поле с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером», а 27 января — с «Уралом», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Артем ДзюбаФК "Зенит"
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