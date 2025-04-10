Криштиану Роналду стал создателем киностудии
Выступающий за саудовский ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду в своих соцсетях объявил, что вместе с британским кинорежиссёром Мэттью Воном он создал независимую киностудию UR-Marv.
Студия уже профинансировала и спродюсировала два фильма в жанре «боевик». В настоящее время идёт подготовка к реализации третьего проекта.
«Для меня это захватывающая глава, я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе», — написал португальский футболист.
Вон, в свою очередь, назвал Роналду «настоящим супергероем», создающим «невероятные истории на футбольном поле».
Ранее в СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду может сыграть в «Интер Майами» из МЛС, где играет Лионель Месси, в раках клубного чемпионата мира, сообщает RT.
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