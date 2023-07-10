Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023 и сразится с Рублевым
Действующий чемпион Уимблдона, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира 2023 года.
В 1/8 финала сербский теннисист встречался с 18-ой ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачом. Матч, который продлился три часа и 10 минут, завершился победой Джоковича со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4.
В четвертьфинале соперником представителя Сербии станет россиянин Андрей Рублёв, который в 1/8 финала обыграл Александра Бублика из Казахстана.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, его соперником из Чехии Иржи Лехечка снялся с матча при счете 6:4 6:2 в пользу россиянина, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru