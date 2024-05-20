МЧС: В Бурятии объявили высокий пятый класс пожарной опасности

Ранее в Улан-Удэ был введен режим ЧС, так как вблизи станции Дивизионная в Советском районе горели более 25 га леса.

Мэр города Игорь Шутенков отметил, что принимаются все меры по локализации пожара, сейчас угрозы жилым домам и объектам экономики нет.

В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ 20 апреля загорелись жилые дома в частном секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков, передает «Радиоточка НСН».



