МЧС: В Бурятии объявили высокий пятый класс пожарной опасности

В восьми районах Бурятии объявлен высокий пятый класс пожароопасности, сообщили в МЧС.

Наиболее непростая ситуация с лесными пожарами на данный момент складывается на территории Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Муйского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов.

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Ранее в Улан-Удэ был введен режим ЧС, так как вблизи станции Дивизионная в Советском районе горели более 25 га леса.

Мэр города Игорь Шутенков отметил, что принимаются все меры по локализации пожара, сейчас угрозы жилым домам и объектам экономики нет.

В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ 20 апреля загорелись жилые дома в частном секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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