Мишустин поставил задачу вывести РФ в топ-10 лидеров в области фотоники

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить России в десятке лидеров в области фотоники. Такую цель он обозначил в ходе совещания в Сарове, которое было посвящено вопросам технологического суверенитета в данной сфере.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие фотоники необходимо скорректировать в соответствии с задачами технологического суверенитета страны. По оценке Мишустина, рынок этой техники - один из самых перспективных в мировом масштабе. Уже сегодня его объем составляет 10 миллиардов долларов.

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Данные технологии востребованы в рамках развития беспилотного транспорта, космических программ, искусственного интеллекта. Фотоника занимается различными аспектами функционирования оптических сигналов, а также созданием на их базе устройств разного назначения.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фотоника представляет собой аналог электроники, при котором вместо электронов используются кванты электромагнитного поля — фотоны.

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ФОТО: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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