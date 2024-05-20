Мишустин поставил задачу вывести РФ в топ-10 лидеров в области фотоники
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить России в десятке лидеров в области фотоники. Такую цель он обозначил в ходе совещания в Сарове, которое было посвящено вопросам технологического суверенитета в данной сфере.
Премьер-министр подчеркнул, что развитие фотоники необходимо скорректировать в соответствии с задачами технологического суверенитета страны. По оценке Мишустина, рынок этой техники - один из самых перспективных в мировом масштабе. Уже сегодня его объем составляет 10 миллиардов долларов.
Данные технологии востребованы в рамках развития беспилотного транспорта, космических программ, искусственного интеллекта. Фотоника занимается различными аспектами функционирования оптических сигналов, а также созданием на их базе устройств разного назначения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фотоника представляет собой аналог электроники, при котором вместо электронов используются кванты электромагнитного поля — фотоны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru