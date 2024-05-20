Мишустин поставил задачу вывести РФ в топ-10 лидеров в области фотоники

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить России в десятке лидеров в области фотоники. Такую цель он обозначил в ходе совещания в Сарове, которое было посвящено вопросам технологического суверенитета в данной сфере.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие фотоники необходимо скорректировать в соответствии с задачами технологического суверенитета страны. По оценке Мишустина, рынок этой техники - один из самых перспективных в мировом масштабе. Уже сегодня его объем составляет 10 миллиардов долларов.