Супруга Ассанжа призвала Байдена прекратить дело против него

После слушаний в Высоким суде Лондона, который вынес решение в пользу журналиста, она указала, что сейчас подходящий момент для этого.

«Те, кто в США находятся у власти и принимают решения, пожалуйста, прекратите это дело сейчас. Не позволяйте этому продолжаться», - заключила Стелла Ассанж.

Ранее Высокий суд Лондона разрешил основателю Wikileaks оспорить постановление британского правительства об экстрадиции в США по обвинению в шпионаже, пишут «Известия».

