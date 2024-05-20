Супруга Ассанжа призвала Байдена прекратить дело против него
Администрации президента Джо Байдена следовало прекратить дело против Джулиана Ассанжа с первого дня. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделала супруга основателя Wikileaks Стелла Ассанж.
После слушаний в Высоким суде Лондона, который вынес решение в пользу журналиста, она указала, что сейчас подходящий момент для этого.
«Те, кто в США находятся у власти и принимают решения, пожалуйста, прекратите это дело сейчас. Не позволяйте этому продолжаться», - заключила Стелла Ассанж.
Ранее Высокий суд Лондона разрешил основателю Wikileaks оспорить постановление британского правительства об экстрадиции в США по обвинению в шпионаже, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru