Мужчина с ножом напал на девушку в Гольяново

Неизвестный мужчина ранил девушку ножом в московском районе Гольяново, сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Инцидент произошел у Центрального автовокзала на улице Уральская. Неадекватный мужчина набросился сзади на девушку 2002 года рождения и нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся.

По данным телеграм-канала «Mash», девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Издание пишет, что мужчина был нетрезв.