Мужчина с ножом напал на девушку в Гольяново
Неизвестный мужчина ранил девушку ножом в московском районе Гольяново, сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.
Инцидент произошел у Центрального автовокзала на улице Уральская. Неадекватный мужчина набросился сзади на девушку 2002 года рождения и нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся.
По данным телеграм-канала «Mash», девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Издание пишет, что мужчина был нетрезв.
Прокуратура также сообщила, что нападавший 1976 года рождения задержан, у него найден складной нож. Проводится процессуальная проверка.
Ранее подросток с ножом напал на двух сотрудников полиции в Дагестане, один правоохранитель пострадал, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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