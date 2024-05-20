Два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два дрона сбили над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника, передает Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что по целям отработали российские средства ПВО.

Инцидент произошел около 15 часов.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении минувшей ночью над Белгородской и Курской областями семи дронов ВСУ, отмечает RT.

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУБеспилотникиПВО

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